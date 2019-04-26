​МБА подал в суд на стройкомпанию из-за кредитного долга

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) подал в суд на ООО "AKABE".

Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд № 1, банк выдвинул требование о взыскании кредитного долга с компании в размере 3 миллионов 733 тысяч 296 манатов.

Затем представитель банка направил в суд заявление, в котором говорится, что была достигнута внесудебная договоренность между истцом и ответчиком, банку выплачена определенная сумма от общего долга.

Бакинский административно-экономический суд № 1 оставил иск Международного банка без рассмотрения.

Отметим, что ООО AKABE действует в сфере строительства с 2000 года.