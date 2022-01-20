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Мазахир Панахов о повторных выборах на вакантные депутатские места

Мазахир Панахов о повторных выборах на вакантные депутатские места Окружные избирательные комиссии формируются раз в пять лет в соответствии с Избирательным кодексом. Этот процесс уже завершен.
Происшествия
20 января 2022 г. 13:02
Мазахир Панахов о повторных выборах на вакантные депутатские места
Report

Окружные избирательные комиссии формируются раз в пять лет в соответствии с Избирательным кодексом. Этот процесс уже завершен.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

Он отметил, что участковые избирательные комиссии уже сформированы: "Мы сейчас ведем подготовительные работы. Избирательные комиссии всегда должны быть готовы. Мы находимся на этом этапе, никаких проблем нет".

Что касается даты повторных выборов на вакантные места депутатов в Милли Меджлисе, М.Панахов отметил, что об этом будет объявлено.

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Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov boş deputat yerlərinə təkrar seçkilərdən danışıb

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