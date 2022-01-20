Мазахир Панахов о повторных выборах на вакантные депутатские места

Окружные избирательные комиссии формируются раз в пять лет в соответствии с Избирательным кодексом. Этот процесс уже завершен.

Окружные избирательные комиссии формируются раз в пять лет в соответствии с Избирательным кодексом. Этот процесс уже завершен.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

Он отметил, что участковые избирательные комиссии уже сформированы: "Мы сейчас ведем подготовительные работы. Избирательные комиссии всегда должны быть готовы. Мы находимся на этом этапе, никаких проблем нет".

Что касается даты повторных выборов на вакантные места депутатов в Милли Меджлисе, М.Панахов отметил, что об этом будет объявлено.