Матрос ГПС покончил жизнь самоубийством в военном госпитале

Военнослужащий государственной пограничной службы совершил самоубийство

Военнослужащий государственной пограничной службы, матрос Рамиль Рзагулиев совершил самоубийство.



Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.



22 января военнослужащий срочной службы Рамиль Хагани оглы Рзагулиев, призванный в октябре прошлого года на военную службу, был доставлен в военный госпиталь Государственной пограничной службы для прохождения обследования в связи с имеющимися проблемами в психологическом состоянии.



Около 11:10 военнослужащий, уклонившись от медицинского осмотра, бросился с верхнего этажа строящегося здания военного госпиталя и покончил жизнь самоубийством.



В связи с инцидентом совместно с органами прокуратуры проводятся следственные мероприятия.

Бакинская военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК.