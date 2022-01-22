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Матрос ГПС покончил жизнь самоубийством в военном госпитале

Матрос ГПС покончил жизнь самоубийством в военном госпитале Военнослужащий государственной пограничной службы совершил самоубийство
Происшествия
22 января 2022 г. 14:19
Матрос ГПС покончил жизнь самоубийством в военном госпитале

Военнослужащий государственной пограничной службы, матрос Рамиль Рзагулиев совершил самоубийство.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

22 января военнослужащий срочной службы Рамиль Хагани оглы Рзагулиев, призванный в октябре прошлого года на военную службу, был доставлен в военный госпиталь Государственной пограничной службы для прохождения обследования в связи с имеющимися проблемами в психологическом состоянии.

Около 11:10 военнослужащий, уклонившись от медицинского осмотра, бросился с верхнего этажа строящегося здания военного госпиталя и покончил жизнь самоубийством.

В связи с инцидентом совместно с органами прокуратуры проводятся следственные мероприятия.

Бакинская военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК.

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