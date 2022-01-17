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Материалы в связи с избиением ребенка в детском саду переданы в следственный отдел

Материалы в связи с избиением ребенка в детском саду переданы в следственный отдел Материалы, собранные в связи с инцидентом в детском саду №1 в городе Исмаиллы, переданы в следственный отдел районного отдела полиции.
Происшествия
17 января 2022 г. 10:09
Материалы в связи с избиением ребенка в детском саду переданы в следственный отдел
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Материалы, собранные в связи с инцидентом в детском саду №1 в городе Исмаиллы, переданы в следственный отдел районного отдела полиции.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил главный инспектор шекинской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Махир Мансимов.

Он сообщил, что получены объяснения других работников детского сада и родителей посещающих детский сад детей. Разбирательство продолжается.

Воспитательница детского сада №1 города Исмаиллы Зульфия Бахышова 1969 г.р. ударила ребенка. Соответствующие видеокадры распространились в социальных сетях. З.Бахышова была привлечена к разбирательству и уволена с работы.

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Версия на азербайджанском языке Bağçada azyaşlını döyən tərbiyəçinin işi ilə bağlı yeni açıqlama

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