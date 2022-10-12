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В Генпрокуратуру направлены материалы в связи с вырубкой деревьев в Баку, Мингячевире, Лерике и Уджаре

В Генпрокуратуру направлены материалы в связи с вырубкой деревьев в Баку, Мингячевире, Лерике и Уджаре В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных Государственной службой экологической безопасности, установлено, что на территории Гарадагского, Сабаильского районов города Баку, города Мингячевир, Лерикского и Уджарского районов были незаконно выру
Происшествия
12 октября 2022 г. 09:25
В Генпрокуратуру направлены материалы в связи с вырубкой деревьев в Баку, Мингячевире, Лерике и Уджаре

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных Государственной службой экологической безопасности, установлено, что на территории Гарадагского, Сабаильского районов города Баку, города Мингячевир, Лерикского и Уджарского районов были незаконно вырублены деревья и нанесен ущерб природе в общей сложности на сумму 18 040 манатов.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель госслужбы Бахруз Мухаммедов.

”В связи с фактами составлены акты, и поскольку сумма причиненного ущерба значительна, собранные материалы направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики для правовой оценки вопроса", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bakı, Mingəçevir, Lerik və Ucarda ağac kəsintisi ilə bağlı materiallar Baş Prokurorluğa göndərilib

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