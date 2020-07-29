Названо число направленных в прокуратуру материалов о муниципалитетах

В отношении 53 председателей муниципалитетов, совершивших нарушения, были направлены в суды протоколы об административных правонарушениях, материалы по 20 уголовным фактам направлены в прокуратуру

В первой половине этого года было уделено внимание обеспечению правопорядка в деятельности муниципалитетов, осуществлению эффективного административного контроля и усилению методической помощи.

Как передает Report, об этом было объявлено 29 июля на заседании коллегии Министерства юстиции в форме видеоконференции для обсуждения проделанной в этом году работы и предстоящих задач.

Было отмечено, что около 41 000 муниципальных актов были рассмотрены в форме административного контроля, более 1 000 актов - отменены или изменены на основании предложений министерства.

Кроме того, было возвращено около 3 500 га незаконно выделенных земель. В отношении 53 председателей муниципалитетов, совершивших нарушения, были направлены в суды протоколы об административных правонарушениях, материалы по 20 уголовным фактам направлены в прокуратуру.