Мать пыталась передать сыну наркотики в СИЗО

Сотрудники Пенитенциарной службы Минюста предотвратили попытку передачи наркотических и психотропных веществ в Бакинский следственный изолятор.
Как сообщает Report, запрещенные вещества были обнаружены в передаче, предназначенной для арестованного Рамиля Гулиева.
Во время досмотра в кармане брюк были найдены свертки с 0,098 гр героина и 0,021 гр метамфетамина.
По факту проводится расследование.
В ведомстве напомнили, что передача запрещенных предметов лицам, находящимся в следственных изоляторах (СИЗО) или исправительных учреждениях, влечет уголовную ответственность.