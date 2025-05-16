Мать пыталась передать сыну наркотики в СИЗО

Сотрудники Пенитенциарной службы Минюста предотвратили попытку передачи наркотических и психотропных веществ в Бакинский следственный изолятор.

Сотрудники Пенитенциарной службы Минюста предотвратили попытку передачи наркотических и психотропных веществ в Бакинский следственный изолятор.

Как сообщает Report, запрещенные вещества были обнаружены в передаче, предназначенной для арестованного Рамиля Гулиева.

Во время досмотра в кармане брюк были найдены свертки с 0,098 гр героина и 0,021 гр метамфетамина.

По факту проводится расследование.

В ведомстве напомнили, что передача запрещенных предметов лицам, находящимся в следственных изоляторах (СИЗО) или исправительных учреждениях, влечет уголовную ответственность.