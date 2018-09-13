Мать главы "Агролизинга" дала показания в суде

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении Вургуна Ибрагимова, Эмина Ширинова, Вургуна Гасанова и Юнуса Исмаилова.

Как сообщает Report, на суде под председательством Афгана Гаджиева дала показания жена потерпевшего Айдына Мовлаева Гюльнара Мовлаева.

Она сообщила, что из их дома было украдено около 50 тыс. манатов.

Г.Мовлаева попросила оценить стоимость украденных золотых изделий по сегодняшней рыночной цене и возмещения ущерба.

Она сообщила, что незадолго до инцидента видела перед домом подозрительных людей, которых рассматривали их дом.

Потерпевший Айдын Мовлаев подчеркнул, что украденное из дома золото было обнаружено в доме матери Эмина Ширинова Сабины Шириновой.

Обвиняемый Э.Ширинов возразил, сказав, что не отдавал золото матери.

Судья принял решение допросить присутствующую в зале суда мать Э.Ширинова.

С.Ширинова сообщила, что узнала о поступке сына позднее и не видела золотых украшений.

Потерпевший А.Мовлаев заявил, что отец другого арестованного Вургуна дал С.Шириновой 1500 манатов. С.Ширинова сказала, что отец Вургуна передал ей эти деньги в качестве помощи, которые она потратила на нужды сына.

Затем было объявлено о завершении судебного следствия. На следующем заседании выступит гособвинитель и попросит наказания для обвиняемых.

Процесс продолжится 20 сентября.

Напомним, что согласно обвинительному акту, подсудимые украли из дома Айдына Мовлаева ювелирные украшения и деньги. Ущерб оценен в 51 тысячу манатов.

Отметим, что А.Мовлаев - отец Сеймура Мовлаева, главы ОАО "Агролизинг" при Минсельхозе. В мае этого года приказом министра сельского хозяйства Инама Керимова С.Мовлаев был назначен председателем "Агролизинга".