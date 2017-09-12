Мать Александра Лапшина завтра прибудет в Баку

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Стала известна дата приезда в Баку Беллы Лапшиной - матери блогера Александра Лапшина, который был помилован распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщил Report адвокат А.Лапшина Эдуард Чернин.

По словам адвоката, Б.Лапшина прибудет в Баку 13 сентября. После А.Лапшин будет депортирован в Израиль.

Напомним, что А.Лапшин, имеющий гражданство различных стран, ранее был привлечен по уголовному делу в качестве подозреваемого в связи с нарушением государственных границ Азербайджана и незаконным посещением оккупированных земель, публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики. В связи с объявлением в международный розыск он был задержан правоохранительными органами Беларуси в Минске 15 декабря 2016 года, а 7 февраля 2017 года экстрадирован в Азербайджанскую Республику.

20 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу А.Лапшина. Согласно судебному приговору, А.Лапшин получил оправдание по ст. 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) Уголовного кодекса. Отмечается, что выдвинутое по данной статье обвинение не было доказано во время судебного следствия. В приговоре говорится, что публичные призывы, сделанные А.Лапшиным против государства, являются плодом его воображения и сказанное им – предположение.

При этом суд признал А.Лапшина виновным по ст. 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Два дня назад А.Лапшин попытался покончить с собой в камере Бакинского следственного изолятора. В результате усилий сотрудников Пенитенциарной службы попытка самоубийства была предотвращена. Он незамедлительно был размещен в Центральную клиническую больницу.

11 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о его помиловании.