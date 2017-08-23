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    Мастера мейханы Байрама Кюрдаханлы насмерть сбил автомобиль - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Врачи не смогли спасти его жизнь

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    ***09:28

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Автомобиль насмерть сбил мастера мейханы Байрамгулу Гулиева 1961 г.р., известного в профессиональной среде как Байрама Кюрдаханлы.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Кюрдаханы.

    Возвращающийся со свадебного торжества домой мастер мейханы при переходе дороги был сбит автомобилем марки Peugeot с государственным номерным знаком 10-PS-782 под управлением Рамина Фархадова. В результате мейханщик получил тяжелую травму.

    Совершивший наезд водитель доставил Б. Кюрдаханлы в Городскую клиническую больницу №3, но врачи не смогли спасти его жизнь.

    Совершивший наезд Э. Фархадов был задержан сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции.

    Факт расследуется.

    Напомним, что ранее друг и коллега покойного Агамирза Мамедов сообщил Report, что автомобиль сбил Б. Кюрдаханлы, когда тот переходил дорогу в неположенном месте.

    По словам врачей, Б. Кюрдаханлы поступил в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными телесными повреждениями.

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