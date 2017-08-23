Мастера мейханы Байрама Кюрдаханлы насмерть сбил автомобиль - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Автомобиль насмерть сбил мастера мейханы Байрамгулу Гулиева 1961 г.р., известного в профессиональной среде как Байрама Кюрдаханлы.
Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Кюрдаханы.
Возвращающийся со свадебного торжества домой мастер мейханы при переходе дороги был сбит автомобилем марки Peugeot с государственным номерным знаком 10-PS-782 под управлением Рамина Фархадова. В результате мейханщик получил тяжелую травму.
Совершивший наезд водитель доставил Б. Кюрдаханлы в Городскую клиническую больницу №3, но врачи не смогли спасти его жизнь.
Совершивший наезд Э. Фархадов был задержан сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции.
Факт расследуется.
Напомним, что ранее друг и коллега покойного Агамирза Мамедов сообщил Report, что автомобиль сбил Б. Кюрдаханлы, когда тот переходил дорогу в неположенном месте.
По словам врачей, Б. Кюрдаханлы поступил в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными телесными повреждениями.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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