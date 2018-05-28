Мингячевир. 28 мая. REPORT.AZ/ Мастер, упавший с крыши своего дома в Мингячевире, скончался в больнице.

Как сообщает ширванское бюро Report, несчастный случай произошел сегодня днем в доме по адресу переулок Аллахвердиева, 5.

Бекиров Хидаят Мухаммед оглу 1963 года рождения, проводивший ремонтные работы на крыше своего дома, вдруг, потеряв равновесие, упал.

Получивший тяжелые травмы мужчина был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Труп мужчины был доставлен в городской морг.

По факту ведется расследование.