Массовое убийство в Техасе устроил 26-летний бывший учитель Библии - ФОТО

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Установлена личность стрелка, устроившего стрельбу в церкви в Техасе. Как сообщает Report со ссылкой на CBS, подозреваемого в преступлении, зовут Дэвин Патрик Келли. Ему было 26 лет и он являлся бывшим учителем Библии.

Также уточняется, что ранее он был уволен из ВВС США, где служил в период с 2010 по 2014 годы.

Около 11.30 утра по местному времени (21.30 по бакинскому) неизвестный открыл стрельбу в "Первой Баптисткой церкви", расположенной в техасской общине Сатерленд Спрингс в 40 километрах от Сан-Антонио на юге штата. Мужчина был застрелен полицией.

В результате стрельбы погибло 27 прихожан церкви, еще 24 человека ранены.

Как рассказали местные жители городка телеканалу KSAT, в это время утреннюю службу посещают около 50 человек.