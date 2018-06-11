Массовое отравление на хлопковом поле в Саатлы, 21 человек госпитализирован - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Четверо отравившихся химическим препаратом во время работ на хлопковом поле в Саатлинском районе, были отправлены для дальнейшего лечения в Баку.

Как сообщает Report, накануне также группа врачей из Баку было откомандирована в Саатлинский район. Они оказали необходимую медицинскую помощь пострадавшим. По их рекомендации, четверо пострадавших были перевезены в Баку для дальнейшего лечения.

Напомним, накануне 21 человек был госпитализирован в Саатлинскую центральную больницу с диагнозом отравление химическим препаратом во время работ на хлопковом поле.

***23:50

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Массовое отравление произошло сегодня в Саатлы, в селе Сымада, в ходе работ на хлопковом поле.

Как сообщает местное бюро Report, 21 человек поступил в Саатлинскую центральную больницу с признаками отравления химическим веществом после работ на хлопковом поле.

По предварительным данным, причиной отравления послужил химический препарат "Formula 5-FEC" , который используется для борьбы с сорняками.

Отравлению подвергся даже фельдшер Мехтиев Хикмет Мирали оглы 1988 г.р., который оказывал первую медицинскую помощь пострадавшим. Соответствующие органы проинформированы о случившемся. Ожидается, прибытие врачей из Баку. Ведется расследование.