Массовая драка в Товузе: Избиты подростки, употреблявшие наркотики

Товуз. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Товузском районе среди подростков произошла массовая драка.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Говлар. В ходе драки между подростками, о причинах которой пока не известно, получили различные телесные повреждения и были доставлены в больницу Рашад Эльшан оглу Гусейнов 2000 г.р. и его ровесник Эльшад Вагиф оглу Рзаев.

Обоим подросткам оказана первая медицинская помощь, они помещены в палату. По предварительным данным, конфликтующие подростки находились под воздействием наркотических веществ. После проведенного в больнице обследования выяснилось, что подростки принимали наркотик, название которого пока не установлено.

В связи с происшествием правоохранительными органами ведется расследование.