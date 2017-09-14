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    Массовая драка в Товузе: Избиты подростки, употреблявшие наркотики

    По данному факту ведется расследование

    Товуз. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Товузском районе среди подростков произошла массовая драка.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Говлар. В ходе драки между подростками, о причинах которой пока не известно, получили различные телесные повреждения и были доставлены в больницу Рашад Эльшан оглу Гусейнов 2000 г.р. и его ровесник Эльшад Вагиф оглу Рзаев.

    Обоим подросткам оказана первая медицинская помощь, они помещены в палату. По предварительным данным, конфликтующие подростки находились под воздействием наркотических веществ. После проведенного в больнице обследования выяснилось, что подростки принимали наркотик, название которого пока не установлено.

    В связи с происшествием правоохранительными органами ведется расследование.

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