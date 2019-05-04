Массовая драка в Сумгайыте - ФОТО

Массовая драка произошла в одном из кафе Сумгайыта, передает сумгайытско-абшеронское бюро Report.

Отмечается, что инцидент произошел в заведении, располагающемся на улице Ниязи. Принадлежит кафе местному жителю по имени Яшар.

Возникла драка из-за нежелания группы посетителей оплачивать счет за пиво. В результате пострадала инфраструктура кафе, тяжелые телесные повреждения получила работающая там уборщица.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и “скорой помощи”.

В связи с фактом ведется расследование.