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    Массовая драка в одном из кафе Баку закончилась поножовщиной

    В результате массовой драки пострадали несколько человек© Report

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку в результате массовой драки пострадали несколько человек. Как сообщает Report, во время инцидента в одном из кафе по улице Самеда Вургуна в Насиминском районе ножевые ранения получил 41-летний Фарид Теймур оглу Алыев. 

    Он был доставлен в больницу знакомым Ильгаром Гариб оглу Фаталиевым. Однако по возвращении на место происшествия Фаталиев был избит и с тяжелыми травмами помещен в больницу. В связи с фактом сотрудники 20 отделения управления полиции Насиминского района ведут расследование. 

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