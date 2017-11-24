Массовая драка в одном из кафе Баку закончилась поножовщиной

© Report

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку в результате массовой драки пострадали несколько человек. Как сообщает Report, во время инцидента в одном из кафе по улице Самеда Вургуна в Насиминском районе ножевые ранения получил 41-летний Фарид Теймур оглу Алыев.

Он был доставлен в больницу знакомым Ильгаром Гариб оглу Фаталиевым. Однако по возвращении на место происшествия Фаталиев был избит и с тяжелыми травмами помещен в больницу. В связи с фактом сотрудники 20 отделения управления полиции Насиминского района ведут расследование.