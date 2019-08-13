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Массовая драка в центре отдыха в Набрани

Массовая драка в центре отдыха в Набрани

В расположенном в поселке Набран Хачмазского района центре отдыха Sunset произошла массовая драка.

Как сообщает Report, семеро посетителей центра из хулиганских побуждений нанесли друг другу побои.

По факту ведется расследование.

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