Массовая драка в центре отдыха в Набрани

Массовая драка в центре отдыха в Набрани

13 августа, 2019 13:10

https://report.az/storage/news/2250a0e71ff30c98e0e6a85f4a1d3490/476cadec-5c9f-4c32-a63e-a1e6763d7778_292.jpg В расположенном в поселке Набран Хачмазского района центре отдыха Sunset произошла массовая драка. Как сообщает Report, семеро посетителей центра из хулиганских побуждений нанесли друг другу побои. По факту ведется расследование.

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