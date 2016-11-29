Массовая драка азербайджанских торговцев и охранников произошла на рынке в Москве

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ На Черёмушкинском рынке в Москве торговцы подрались с охранниками.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, следуя указаниям собственника рынка, охранники пытались удалить с территории рынка несколько десятков торговцев.

Однако вместо мирного диалога завязалась драка. В конфликте со стороны торговцев участвовали в основном выходцы из Азербайджана. Они достали холодное оружие. Сотрудникам частного охранного предприятия пришлось применять табельное травматическое оружие. В итоге два человека оказались в больнице с травмами.

Участники конфликта задержаны.