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    Массовая драка азербайджанских торговцев и охранников произошла на рынке в Москве

    В итоге два человека оказались в больнице с травмами

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ На Черёмушкинском рынке в Москве торговцы подрались с охранниками.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, следуя указаниям собственника рынка, охранники пытались удалить с территории рынка несколько десятков торговцев.

    Однако вместо мирного диалога завязалась драка. В конфликте со стороны торговцев участвовали в основном выходцы из Азербайджана. Они достали холодное оружие. Сотрудникам частного охранного предприятия пришлось применять табельное травматическое оружие. В итоге два человека оказались в больнице с травмами.

    Участники конфликта задержаны.

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