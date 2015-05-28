​Массовая авария на трассе М-4 Дон в Воронежской области с участием азербайджанцев - ФОТО

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Воронежская полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии, в которой два человека погибли, еще пятеро доставлены в больницу с различными травмами, сообщили в региональном ГУ МВД.

Как передает Report, ДТП произошло 26 мая в 23.25 на федеральной трассе М-4 "Дон" под Воронежем. 44-летний водитель автопоезда DAF вовремя не заметил, что идущая впереди "Газель" притормаживает, готовясь к повороту налево.

Тяжелая фура со всего маху протаранила микроавтобус и ВАЗ-2106, затем вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Volkswagen Karavella и съехала в кювет.

ГИБДД сообщает сведения о погибших и пострадавших:

1. Пассажир Фольцваген-Каравелла 1976г.р житель Московской области погиб на месте.

2. Водитель Фольцваген-Каравелла 1979г.р. житель Волгоградской обл. погиб на месте.

3. Водитель Газ-33022 1952г.р. гражданин Азербайджана получил ранения

4. Пассажир Газ-33022 1961г.р. гражданин Азербайджана получил ранения

5. Водитель Газ-33022 1985г.р. гражданин Азербайджана получил ранения

6. Водитель. Ваз-21061 девушка 1987г.р. жительница Ростовской области получила ранения

7. Пассажир Фольцваген – Каравелла 1974 г.р. житель Москвы получил ранения