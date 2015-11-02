​Машина ОАО "Азерсу" потерпела аварию, есть раненый - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ На 200 км дороги Алят-Астара, в части дороги, пролегающей через лянкяранское село Дигях, произошло ДТП, в результате которого имеется пострадавший.

Выехавший со второстепенной дороги на основную дорогу житель села Шилавар Фатулла Абдулов за рулем автомобиля марки "Mercedes" с государственным номерным знаком 90 MZ 590 столкнулся с движущимся в обратном направлении принадлежащим ОАО "Азерсу" автомобилем марки "Ford" с государственным номерным знаком 90 JU 681, за рулем которого находился 49-летний житель Лянкярана Арзуман Баширов.

В результате "Mercedes" съехал с дороги и врезался в бетонный барьер.

Раненый водитель "Mercedes" на машине скорой помощи был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу.

Кроме резаных ран в области головы и рук, у пострадавшего также перелом тазовой кости.

Точная причина аварии будет установлена после заключения автоэкспертизы. По факту ведется расследование.