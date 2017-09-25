Машаллах Ахмедов обратился в Комиссию по помилованию

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Ветеран футбола Машаллах Ахмедов, обвиняемый в мошенничестве, обратился в Комиссию по помилованию при президенте с просьбой об освобождении.

Об этом сообщил Report, сын М. Ахмедова Тарлан Ахмедов.

По его словам, М. Ахмедов также направил обращение начальнику Бакинского следственного изолятора: "Вчера я встретился с отцом в Бакинском следственном изоляторе. Он сказал, что несколько дней назад в связи с освобождением обратился к начальнику изолятора, учитывая что провел под заключением большую часть наказания - три четверти. Мы подготовили и представили необходимые документы Машаллаху Ахмедову".

Т. Ахмедов отметил, что у его отца серьезные проблемы со здоровьем: "В ходе встречи он сказал, что у него болят почки. В связи с этим он находится в изоляторе под контролем врачей. Отец отметил, что также обратился в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы, но ему пока не дали ответа".

Отметим, что М. Ахмедов был задержан 14 декабря 2015 года сотрудниками Бинагадинского районного отделения полиции. По предварительным данным, бывший футболист "Нефтчи" обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на сумму 150 тыс. манатов. Однако М. Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты.

16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении М. Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Не согласившись с решением суда, футболист-ветеран обратился в Бакинский апелляционный суд. Однако апелляционная жалоба не была удовлетворена.

30 декабря Бинагадинский районный суд отменил меру пресечения в виде ареста в отношении М. Ахмедова. Он освобожден под домашний арест.

В августе прошлого года предварительное следствие по уголовному делу М. Ахмедова было завершено и материалы дела отправлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Однако прокуратура вынесла решение о возвращении уголовного дела в предварительное следствие. Дело было возвращено предварительному следствию.

Согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям, М. Ахмедов был осужден на 8 лет лишения свободы.

М. Ахмедов и его адвокат Самир Абдуллаев подали апелляционную жалобу на приговор. Защитник попросил оправдания его подзащитного по четырем эпизодам уголовного дела и наказания не связанного с заключением под арест по одному эпизоду.

В Бакинском апелляционном суде на процессе под председательством судьи Фаига Гасымова было объявлено решение. Согласно решению суда был изменен приговор первой инстанции, вынесенный в отношении М. Ахмедова. Срок его заключения был сокращен с 8 до 2 лет.

Напомним, что М. Ахмедов родился в 1959 году в Гяндже. Он играл в составе клуба "Нефтчи" с 1977 года. В 1995 году работал основным тренером национальной команды. С декабря 2008 года является вице-президентом Ассоциации региональных футбольных федераций Азербайджана, руководит которой Искендер Джавадов.