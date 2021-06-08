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Марал Назарян: Все приехавшие в Карабах из-за границы террористы-наемники погибли

Марал Назарян: Все приехавшие в Карабах из-за границы террористы-наемники погибли "Эулджекджиян Викен Абрахам был другом моего брата. У нас с ним были отношения после развода с мужем. Мы несколько раз приезжали в Армению, возвращались. В последний раз мы приехали в начале 2020 года. Из-за пандемии я отправила своих детей в Ливан. Еще ч
Происшествия
8 июня 2021 г. 14:29
Марал Назарян: Все приехавшие в Карабах из-за границы террористы-наемники погибли
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"Эулджекджиян Викен Абрахам был другом моего брата. У нас с ним были отношения после развода с мужем. Мы несколько раз приезжали в Армению, возвращались. В последний раз мы приехали в начале 2020 года. Из-за пандемии я отправила своих детей в Ливан. Еще через некоторое время я вернулась сама. Незадолго до начала войны я вернулась к Эулджекджияну Викену Абрахаму".

Как сообщает Report, об этом на судебном заседании по уголовному делу ливанского наемного террориста, воевавшего в Карабахе Эулджекджияна Викена Абрахама, заявила проходящая свидетелем на суде, находящаяся в настоящее время в Ливане Марал Назарян.

Марал Назарян в ходе следствия сообщила, что в сентябре, когда началась война, Эулджекджиян Викен Абрахам вышел на связь с некоторыми из своих знакомых из Ливана:

"Мы приехали в Шушу вместе. В то время он разговаривал по телефону с гражданином Ливана по имени Ховак. Ховак сказал ему, что за месяц на войне платят 2000-2500 долларов. Кроме того также платят зарплату. Викен согласился. Я возразила ему, что ты не гражданин Армении, и это создаст нам проблемы в будущем. Но он не послушался и отправился на войну. Разговаривая со мной по телефону, он говорил, что находится в Ходжавендском направлении, что они обеспечены современным оружием, одеждой. Через 3-4 дня он вернулся и сказал, что азербайджанцы очень сильны, все террористы-наемники, прибывшие из-за границы, погибли, а сам он бежал. Затем мы прибыли в Лачин. 10 ноября мы услышали, что война закончилась. Когда мы приехали забрать наши вещи из отеля в Шуше, азербайджанские военные взяли нас в плен. Они увидели фотографии Викена с войны на его телефоне, и задержали его".

Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда продолжилось судебное заседание по уголовному делу ливанского наемника-террориста Эульджекджяна Викена Абрахама, воевавшего в Карабахе. В своем выступлении гособвинитель требовал приговорить подсудимого к 20 годам лишения свободы. Следующий судебный процесс назначен на 11 июня.

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Версия на английском языке Maral Nazaryan: All terrorist mercenaries who came to Karabakh from abroad were killed
Версия на азербайджанском языке Maral Nazaryan: "Dedi ki, Qarabağa xaricdən gələn muzdluların hamısı öldü, mən qaçdım"

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