"Манатные такси" оккупировали автобусные остановки

Это автобусная остановка на Московском проспекте в столице, недалеко от станции метро "20 января". Да, это не стоянка такси, а автобусная остановка. Однако она в основном занята "манатными такси", перевозящими пассажиров в ближайшие поселки

Это автобусная остановка на Московском проспекте в столице, недалеко от станции метро "20 января". Да, это не стоянка такси, а автобусная остановка. Однако она в основном занята "манатными такси", перевозящими пассажиров в ближайшие поселки.



Водители этих такси недисциплинированны, не соблюдают правила, останавливаются в неположенном месте и зазывают клиентов криками "Масазыр", "Хырдалан" и т.д. Из-за них автобусы часто не могут заехать на автобусную остановку и вынуждены забирать и высаживать пассажиров на главной дороге. Это создает пробки и является опасным как для водителей автобусов, так и для пассажиров.



Водители автобусов рассказали Report, что не раз обращались по этому поводу в соответствующие органы, но никакого результата нет.



Пассажиры также недовольны ситуацией и обеспокоены ситуацией на парковках.



По словам самих водителей "манатных такси", они знают, что останавливаться здесь незаконно, но вынуждены это делать, потому что отдельной стоянки такси нет.



Следует отметить, что аналогичная ситуация существует не только возле станции метро "20 Января", но и возле станций "Мемар Аджеми" и "Кероглу".



Пассажиры утверждают, что спрос на манатные такси обусловлен малым количеством автобусов до ближайших населенных пунктов, постоянной переполненностью этих транспортных средств, а иногда и невозможностью сесть на автобус вообще.



Для решения проблемы, прежде всего, необходимо увеличить количество автобусов, перевозящих пассажиров в пригороды Баку.

