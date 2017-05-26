В Мингячевире упавший с третьего этажа мальчик выжил

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Ребенок, упавший в Мингячевире с третьего этажа, выжил.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в доме по улице Абдуллы Шаика в Мингячевире.

Проживающий в квартире №27 в жилом доме на указанной улице Вугар Вусал оглу Нагизаде 2014 г.р. по неосторожности упал с третьего этажа здания.

Мальчик, получивший переломы левой ноги и различные травмы в области лица, был сразу же доставлен в Мингячевирскую центральную больницу.

Благодаря усилиям врачей В. Нагизаде остался жив.

На данный момент состояние ребенка стабильное, лечение продолжается.