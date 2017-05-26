 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Мингячевире упавший с третьего этажа мальчик выжил

    На данный момент состояние ребенка стабильное

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Ребенок, упавший в Мингячевире с третьего этажа, выжил.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в доме по улице Абдуллы Шаика в Мингячевире.

    Проживающий в квартире №27 в жилом доме на указанной улице Вугар Вусал оглу Нагизаде 2014 г.р. по неосторожности упал с третьего этажа здания.

    Мальчик, получивший переломы левой ноги и различные травмы в области лица, был сразу же доставлен в Мингячевирскую центральную больницу.

    Благодаря усилиям врачей В. Нагизаде остался жив.

    На данный момент состояние ребенка стабильное, лечение продолжается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi