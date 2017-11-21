Майор бывшего МНБ подал апелляционную жалобу

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ На приговор в отношении бывшего начальника управления ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), майора Акифа Алиева подана апелляционная жалоба.

Об этом сообщил Report его адвокат Анар Гасымлы.

По его словам, апелляционная жалоба была представлена в Бакинский военный суд.

Адвокат сообщил, что они добиваются вынесения оправдательного решения в отношении его подзащитного.

Отметим, что согласно приговору, Акиф Човдаров лишен свободы сроком на 12 лет, Селим Мамедов - 11 лет, Акиф Алиев - 5 лет, Орхан Османов - 4 года.

Их имущество конфисковано и предъявлено представление для лишения их званий.