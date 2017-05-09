Магистраль Баку-Шемаха-Евлах закрыта из-за последствий сильного ветра - ФОТО

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Агдаш. 9 мая. REPORT.AZ/ В Агдашском районе сильный ветер вызвал последствия.

Как передает ширванское бюро Report, на территории района из-за выхода из строя электрических столбов и проводов приостановлена подача электроэнергии. Кроме того, сильный ветер обвалил крупногабаритные деревья, закрыв на территории села Хосров движение в обе стороны по магистрали Баку-Шемаха-Евлах. Урон нанесен покрытиям теплиц, крышам и заборам частных домов в селе Аралбир.

В настоящее время члены Агдашской районной комиссии по чрезвычайным ситуациям осматривают местность и оценивают ущерб.