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    Магистраль Баку-Шемаха-Евлах закрыта из-за последствий сильного ветра - ФОТО

    В Агдашском районе сильный ветер вызвал последствия© Report.az

    Агдаш. 9 мая. REPORT.AZ/ В Агдашском районе сильный ветер вызвал последствия.

    Как передает ширванское бюро Report, на территории района из-за выхода из строя электрических столбов и проводов приостановлена подача электроэнергии. Кроме того, сильный ветер обвалил крупногабаритные деревья, закрыв на территории села Хосров движение в обе стороны по магистрали Баку-Шемаха-Евлах. Урон нанесен покрытиям теплиц, крышам и заборам частных домов в селе Аралбир.

    В настоящее время члены Агдашской районной комиссии по чрезвычайным ситуациям осматривают местность и оценивают ущерб.

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