​Мадуро заявил, что Россия поможет Венесуэле в борьбе с коронавирусом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия готова предоставить гуманитарную помощь Боливарианской Республике для борьбы с коронавирусом нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал 20 марта во время телефонного разговора с вице-президентом Делси Родригес, который транслировался по государственному телевидению.

"Россия сообщила нам о предоставлении специальной гуманитарной помощи, которая должна прибыть в страну на следующей неделе", - отметил он. Мадуро также добавил, что в Венесуэлу прибыли "130 новых кубинских врачей". Глава Венесуэлы также призвал граждан соблюдать общенациональный карантин. "Я призываю вас сегодня, завтра и каждый день к этому карантину, чтобы спасти Венесуэлу", - отметил он.

От российского руководства комментариев относительно оказания помощи Каракасу пока не поступало.

Ранее Боливарианская Республика обращалась за помощью к Международному валютному фонду (МВФ), который, как сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу организации, отказал Каракасу в выделении 5 млрд долларов США на борьбу с коронавирусом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала такое решение МВФ как "типичное лицемерие".

Как рассказал Мадуро в четверг, ООН выразила готовность оказать содействие властям Боливарианской Республики в борьбе с распространением коронавируса. По его словам, в Венесуэлу уже прибыли несколько тысяч тестовых систем из Китая, а в течение недели при поддержке КНР, Кубы и Всемирной организации здравоохранения медики планируют сделать около 2 млн анализов граждан.

Согласно последним официальным данным, число случаев заражения коронавирусом нового вида в Венесуэле достигло 42.