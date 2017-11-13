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    Мадуро: Венесуэла никогда не объявит дефолт

    Объем долга может составлять 120-150 миллиардов долларов

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в воскресенье, что его страна никогда не объявит дефолт.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, сегодня должен состояться первый раунд переговоров о реструктуризации и рефинансировании внешнего долга страны, объявленный ранее по инициативе самого Мадуро.

    По оценке экспертов, сейчас объем долга может составлять 120-150 миллиардов долларов.

    "Игра была на то, чтобы Венесуэла объявила дефолт. Но дефолта в Венесуэле никогда не будет. У Венесуэлы всегда будет четкая стратегия, и сейчас эта стратегия – рефинансировать и реструктуризировать весь наш внешний долг", - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

    По мнению Мадуро, страна является жертвой "экономического преследования", несмотря на доскональное выполнение ею всех обязательств по внешним выплатам.

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