Мадуро: Венесуэла никогда не объявит дефолт

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в воскресенье, что его страна никогда не объявит дефолт.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, сегодня должен состояться первый раунд переговоров о реструктуризации и рефинансировании внешнего долга страны, объявленный ранее по инициативе самого Мадуро.

По оценке экспертов, сейчас объем долга может составлять 120-150 миллиардов долларов.

"Игра была на то, чтобы Венесуэла объявила дефолт. Но дефолта в Венесуэле никогда не будет. У Венесуэлы всегда будет четкая стратегия, и сейчас эта стратегия – рефинансировать и реструктуризировать весь наш внешний долг", - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По мнению Мадуро, страна является жертвой "экономического преследования", несмотря на доскональное выполнение ею всех обязательств по внешним выплатам.