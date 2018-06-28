Мадуро назвал вице-президента США "ядовитой гадюкой"

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал в среду вице-президента США Майкла Пенса "ядовитой гадюкой" и пообещал помешать попыткам Вашингтона отстранить себя от власти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters.

"Каждый раз, когда ядовитая гадюка Майк Пенс открывает свой рот, я чувствую себя сильнее", - заявил Мадуро в ходе телевизионного обращения. "Мы победили вас и будем побеждать, где бы вы ни находились", - добавил он.

Как отмечает агентство, Мадуро обвиняет США в стремлении свергнуть его правительство с целью завладеть нефтяными запасами и полезными ископаемыми страны. Лидер Венесуэлы также утверждает, что Вашингтон ведет экономическую войну против Каракаса.