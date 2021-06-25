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Мадат Гулиев встретился с министром обороны Беларуси

Мадат Гулиев встретился с министром обороны Беларуси Министр оборонной промышленности Мадат Гулиев в рамках 10-й Международной выставки вооружения и военной техники “MILEX-2021” в Минске встретился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.
Происшествия
25 июня 2021 г. 16:43
Мадат Гулиев встретился с министром обороны Беларуси
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Министр оборонной промышленности Мадат Гулиев в рамках 10-й Международной выставки вооружения и военной техники “MILEX-2021” в Минске встретился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

Как сообщили Report в Министерстве оборонной промышленности, Мадат Гулиев отметил, что тесные дружеские связи глав государств, основа которых была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, основаны на взаимном уважении и доверии между нашими странами и народами и добавил, что Азербайджан сотрудничает с Беларусью по многим направлениям, в том числе в военной сфере.

Виктор Хренин отметил, что подобные обсуждения играют важную роль в расширении двусторонних военных связей, выразил уверенность, что военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью будет продолжаться и впредь.

Переговоры продолжились обсуждением текущего состояния военно-технических связей между двумя странами и перспектив дальнейшего сотрудничества.

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Версия на английском языке Madat Guliyev meets with Belarusian Defense Minister
Версия на азербайджанском языке Mədət Quliyev Belarusun müdafiə naziri ilə görüşüb

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