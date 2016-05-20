Мадат Гулиев: Малоотличимый от терроризма религиозный экстремизм превратился в большую угрозу для мира

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В Минске состоялось 40-е юбилейное заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ).

Как сообщили Report в Службе государственной безопасности Азербайджана (СГБ), в работе заседания приняла участие азербайджанская делегация под руководством начальника Службы государственной безопасности, генерал-лейтенанта Мадата Гулиева.

На мероприятии по укреплению партнерства в обеспечении международной безопасности в качестве наблюдателей были представлены ответственные должностные лица соответствующих структур Германии, Испании, Италии и Франции.

Начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев выступил на заседании с докладом на тему "Активизация сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом". Он отметил, что Азербайджан придает большое значение международному сотрудничеству в вопросе обеспечения безопасности в осуществлении стратегической линии по процветанию и развитию страны. По этой причине, новосозданная Служба государственной безопасности заинтересована в расширении двух и многостороннего сотрудничества по вопросам безопасности в различных форматах, в том числе в рамках СОРБ.

Генерал-лейтенант Мадат Гулиев подчеркнул, что проблемы и последствия глобального терроризма и экстремизма серьезно угрожают международной безопасности: "География этих опасных проявлений расширяется за счет новых стран и континентов. Малоотличимый от терроризма религиозный экстремизм превратился в большую угрозу для современного мира. В совершаемых в настоящее время террористических действиях больше всего проявляются основы религиозного экстремизма. Основной причиной этого является то, что "Аль-Каида", Игил и другие террористические организации в своей разрушительной деятельности изменили традиционные догмы религии, исказили их".

М.Гулиев отметил важность своевременной передачи партнерам превентивной информации о полученных угрозах в обеспечении региональной и международной безопасности. В конце выступления он отметил, что обсуждения в рамках заседания окажут позитивное влияние на совместную деятельность в области сотрудничества, послужат повышению эффективности деловых отношений с учетом новых реалий.