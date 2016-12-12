Мадат Гулиев: Азербайджан предпринимает необходимые шаги для защиты от риска террора

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан предпринимает необходимые шаги для защиты от риска террора".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

"Органы спецслужб и правоохранительные органы Азербайджана работают в рамках совместного сотрудничества. Основным вопросом здесь является политика руководства государства и ее поддержка народом. Наш народ знает всему цену и поддерживает политику, проводимую главой страны. Свидетелями этому мы стали во время референдума, который прошел 26 сентября этого года", - подчеркнул начальник СГБ.