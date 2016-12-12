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    Мадат Гулиев: Азербайджан предпринимает необходимые шаги для защиты от риска террора

    Основным вопросом является политика руководства государства и ее поддержка народом

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан предпринимает необходимые шаги для защиты от риска террора".

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

    "Органы спецслужб и правоохранительные органы Азербайджана работают в рамках совместного сотрудничества. Основным вопросом здесь является политика руководства государства и ее поддержка народом. Наш народ знает всему цену и поддерживает политику, проводимую главой страны. Свидетелями этому мы стали во время референдума, который прошел 26 сентября этого года", - подчеркнул начальник СГБ.

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