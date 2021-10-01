О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лже-сотрудник Минэкологии Азербайджана получил 10 лет тюрьмы

Лже-сотрудник Минэкологии Азербайджана получил 10 лет тюрьмы В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Ильяса Микаилова, который выдавая себя сотрудником Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана, присвоил деньги граждан.
Происшествия
1 октября 2021 г. 12:46
Лже-сотрудник Минэкологии Азербайджана получил 10 лет тюрьмы
0 : 00
0 : 00

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Ильяса Микаилова, который выдавая себя за сотрудника Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана, присвоил деньги граждан.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сиявуша Гаджиева был зачитан приговор.

Согласно решению, И. Микаилов приговорен к 10 годам лишения свободы.

Напомним, что Ильяс Микаилов, представившись сотрудником МЭПР, а также начальником Хырдаланского отдела Минэкологии, обманул граждан и совершил в отношении них мошенничество в крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.

Согласно информации, И.Микаилов получал деньги от потерпевших под предлогом открытия бизнеса.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Özünü nazirlik əməkdaşı kimi təqdim edən şəxsə 10 il cəza verilib

Самое важное

Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
1 октября 2021 г. 14:00
Генпрокурор: После II Карабахской войны обнаружены останки около 150 человек
Генпрокурор: После II Карабахской войны обнаружены останки около 150 человек
1 октября 2021 г. 10:56
Найдены останки еще одного пропавшего без вести на войне военнослужащего
Найдены останки еще одного пропавшего без вести на войне военнослужащего
1 октября 2021 г. 10:41
ИВ Баку: Сети для отвода дождевой воды находятся на балансе ОАО Азерсу
ИВ Баку: Сети для отвода дождевой воды находятся на балансе ОАО "Азерсу"
1 октября 2021 г. 10:28
На азербайджано-иранской границе задержан наркоторговец, изъяты боеприпасы
ФотоНа азербайджано-иранской границе задержан наркоторговец, изъяты боеприпасы
30 сентября 2021 г. 17:02
Арестованный экс-депутат Рафаэль Джабраилов умер от коронавируса
Арестованный экс-депутат Рафаэль Джабраилов умер от коронавируса
30 сентября 2021 г. 11:14
С завтрашнего дня в Азербайджане снимается ряд ограничений
С завтрашнего дня в Азербайджане снимается ряд ограничений
30 сентября 2021 г. 10:51
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
30 сентября 2021 г. 10:35
В Баку состоялось 8-ое заседание совместной межправкомиссии между Азербайджаном и Грузией
ФотоВ Баку состоялось 8-ое заседание совместной межправкомиссии между Азербайджаном и Грузией
29 сентября 2021 г. 23:37
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
29 сентября 2021 г. 18:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi