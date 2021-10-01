Лже-сотрудник Минэкологии Азербайджана получил 10 лет тюрьмы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Ильяса Микаилова, который выдавая себя сотрудником Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана, присвоил деньги граждан.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Ильяса Микаилова, который выдавая себя за сотрудника Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана, присвоил деньги граждан.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сиявуша Гаджиева был зачитан приговор.

Согласно решению, И. Микаилов приговорен к 10 годам лишения свободы.

Напомним, что Ильяс Микаилов, представившись сотрудником МЭПР, а также начальником Хырдаланского отдела Минэкологии, обманул граждан и совершил в отношении них мошенничество в крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.

Согласно информации, И.Микаилов получал деньги от потерпевших под предлогом открытия бизнеса.