Лже-полковник МЧС объявлен в международный розыск

Расим Ахмедли, представившийся сотрудником Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в звании полковника на встрече с председателем муниципалитета Мармариса в Турции Мехметом Октаем, объявлен в международный розыск.

Расим Ахмедли, представившийся сотрудником Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в звании полковника на встрече с председателем муниципалитета Мармариса в Турции Мехметом Октаем, объявлен в международный розыск.

Как сообщил Report начальник пресс-службы Министерства внутренних дел полковник полиции Эхсан Захидов, Р.Ахмедли ранее отбывал заключение по нескольким статьям Уголовного кодекса.

По его словам, Р.Ахмедли с ноября 2021 года объявлен в международный розыск по статье за мошенничество: "Установлено местонахождение Расима Ахмедли и осуществляются меры по его задержанию".

Ранее начальник пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева сообщила Report, что человек по имени Расим Ахмедли, представившийся полковником МЧС на встрече с главой муниципалитета в Турции, не работает в министерстве.

Напомним, что председатель муниципалитета Мармариса в Турции Мехмет Октай в своей публикации в социальной сети поделился фотографией со встречи с Расимом Ахмедли отметив, что это полковник МЧС Азербайджана, который во время пожара в Турции в августе 2021 года боролся со стихийным бедствием в Мармарисе.