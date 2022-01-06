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Лже-полковник МЧС объявлен в международный розыск

Лже-полковник МЧС объявлен в международный розыск Расим Ахмедли, представившийся сотрудником Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в звании полковника на встрече с председателем муниципалитета Мармариса в Турции Мехметом Октаем, объявлен в международный розыск.
Происшествия
6 января 2022 г. 11:05
Лже-полковник МЧС объявлен в международный розыск
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Расим Ахмедли, представившийся сотрудником Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в звании полковника на встрече с председателем муниципалитета Мармариса в Турции Мехметом Октаем, объявлен в международный розыск.

Как сообщил Report начальник пресс-службы Министерства внутренних дел полковник полиции Эхсан Захидов, Р.Ахмедли ранее отбывал заключение по нескольким статьям Уголовного кодекса.

По его словам, Р.Ахмедли с ноября 2021 года объявлен в международный розыск по статье за мошенничество: "Установлено местонахождение Расима Ахмедли и осуществляются меры по его задержанию".

Ранее начальник пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева сообщила Report, что человек по имени Расим Ахмедли, представившийся полковником МЧС на встрече с главой муниципалитета в Турции, не работает в министерстве.

Напомним, что председатель муниципалитета Мармариса в Турции Мехмет Октай в своей публикации в социальной сети поделился фотографией со встречи с Расимом Ахмедли отметив, что это полковник МЧС Азербайджана, который во время пожара в Турции в августе 2021 года боролся со стихийным бедствием в Мармарисе.

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Версия на азербайджанском языке Özünü FHN polkovniki kimi təqdim edən şəxs beynəlxalq axtarışa verilib

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