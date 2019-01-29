Лютвели Бабаев награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

29 января, 2019 19:03

https://report.az/storage/news/afb414cc23944b95b60f9ace83641eeb/6ad7f373-480a-4e4e-bd6b-43541fc1c72c_292.jpg Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Лютвели Бабаева орденом "За службу Отечеству" 2-й степени. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Лютвели Бабали оглу Бабаева награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени. Отметим, что Л.Бабаев является главой ИВ Зардабского района. Завтра ему исполняется 60 лет.

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