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    Лютвели Бабаев награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Лютвели Бабаева орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Лютвели Бабали оглу Бабаева награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

    Отметим, что Л.Бабаев является главой ИВ Зардабского района. Завтра ему исполняется 60 лет. 

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