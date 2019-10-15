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Бакинская полиция: Любые не согласованные политические акции или митинги будут пресекаться

Любые не согласованные с ИВ Баку акции или митинги будут пресекаться

"В соответствии с законодательством, любые не согласованные с Исполнительной властью города Баку политические акции или митинги будут пресекаться с нашей стороны".

Об этом Report заявил начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев. 

Он подчеркнул, что проведение митингов, демонстраций, организация и проведение уличных шествий и пикетов определяются законом: "Полиция будет выполнять возложенные на нее обязанности для обеспечения правопорядка в столице в рамках законодательства". 

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