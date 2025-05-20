Лянкяранский суд приговорил к 18 годам обвиняемого в шпионаже в пользу Армении

Лянкяранский суд приговорил к 18 годам обвиняемого в шпионаже в пользу Армении

Завершился судебный процесс по уголовному делу Игбала Абилова, обвиняемого в государственной измене за выполнение заданий спецслужб Армении.

Как сообщает Report, дело рассматривалось в Лянкоранском суде по тяжким преступлениям. Согласно вердикту, Игбал Абилов приговорен к 18 годам лишения свободы.

Проживавший за рубежом Игбал Абилов был задержан в результате специальной операции Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Находясь на территории третьей страны, Абилов выполнял задания представителей спецслужб Армении, а также совершал действия, направленные на разжигание этнической ненависти и вражды на территории Азербайджана.

Игбалу Абилову были предъявлены обвинения по статьям 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства по заданию иностранных организаций и их представителей) и 283.1 (действия, направленные на разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.