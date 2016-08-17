Обнаружено тело молодого человека, утонувшего в реке во время отдыха в Лерике - ДОПОЛНЕНО

Лянкяран. 17 августа. REPORT.AZ/ Обнаружено тело жителя лянкяранского села Дигях 18-летнего Мирджавада Магомед оглу Исмаилова, утонувшего в реке на территории Лерикского района.

Как сообщает южное бюро Report, тело передано в соответствующую инстанцию.

Отмечается, что М.Исмаилов недавно женился.

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Житель Лянкярана утонул в реке во время отдыха в Лерике.

Как передает южное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Сивекяран на 25 км дороги Лянкяран-Лерик.

Житель Лянкярана, личность которого пока не установлена, спустился в долину на обочине дороги, чтобы искупаться в нижней части водопада высотой 3 м.

По словам местных жителей, молодой человек решил искупаться после застолья в одном из расположенных поблизости центров отдыха. Отмечается, что в отдельных местах глубина реки достигает 10 м.

О случившемся сообщили водолазам-спасателям южного регионального центра МЧС.

Поисковые работы на территории продолжаются.