Обнаружено тело молодого человека, утонувшего в реке во время отдыха в Лерике - ДОПОЛНЕНО

Лянкяран. 17 августа. REPORT.AZ/ Обнаружено тело жителя лянкяранского села Дигях 18-летнего Мирджавада Магомед оглу Исмаилова, утонувшего в реке на территории Лерикского района.
Как сообщает южное бюро Report, тело передано в соответствующую инстанцию.
Отмечается, что М.Исмаилов недавно женился.
***
Житель Лянкярана утонул в реке во время отдыха в Лерике.
Как передает южное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Сивекяран на 25 км дороги Лянкяран-Лерик.
Житель Лянкярана, личность которого пока не установлена, спустился в долину на обочине дороги, чтобы искупаться в нижней части водопада высотой 3 м.
По словам местных жителей, молодой человек решил искупаться после застолья в одном из расположенных поблизости центров отдыха. Отмечается, что в отдельных местах глубина реки достигает 10 м.
О случившемся сообщили водолазам-спасателям южного регионального центра МЧС.
Поисковые работы на территории продолжаются.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook