Лондон не допустит ещё одного референдума Шотландии о независимости

В Лондоне исключили возможность проведения ещё одного референдума о независимости Шотландии.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщает The Guardian.

"Как мы неоднократно говорили, Шотландия уже провела референдум о независимости в 2014 году и решительно проголосовала за то, чтобы остаться. Обе стороны должны уважать результаты референдума", - заявили в канцелярии британского премьера.

Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении провести второй референдум о независимости Шотландии, если Великобритания покинет Европейский союз. Она планирует представить соответствующий законопроект до конца 2019 года.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости. Его сторонники проиграли, так как 55,3% шотландцев проголосовали против выхода из состава Великобритании.