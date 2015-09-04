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    Лизинговая компания подала в суд на Bank Technique

    Дело рассмотрит Бакинский административно-экономический суд №2

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственность (ООО) Аzevrolizinq подало в суд на Открытое акционерное общество (ОАО) Bank Technique.

    Как сообщает Report, ООО требует признания незаконным условий кредитного договора. 

    Дело будет рассмотрено в Бакинском административно-экономическом суде №2. 

    Отметим, что Azevrolizinq прошел регистрацию в министерстве налогов в 2014 году. А Bank Technique начал деятельность в 1994 году под названием Rаşadbank, спустя 4 года был переименован в Texnika Bank, а в 2012 году - в Bank Technique.

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