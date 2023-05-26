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Ливень вызвал отключение электричества в домах жителей Дашкесана

Ливень вызвал отключение электричества в домах жителей Дашкесана Сильные ливни и град нанесли урон инфраструктуре в Дашкесанском районе
Происшествия
26 мая 2023 г. 12:23
Ливень вызвал отключение электричества в домах жителей Дашкесана

Сильные ливни и град нанесли урон инфраструктуре в Дашкесанском районе.

Как сообщает западное бюро Report, в результате непогоды была повреждена газовая линия и два электротрансформатора на территории района.

В результате в нескольких селах района наблюдаются перебои с подачей газа и электричества.

По причине непогоды обрушилась стена дома жителя села Камергая, кровля ряда домов была повреждена.

Сотрудники и специальная техника профильных ведомств заняты устранением последствий и подсчетом нанесенного ущерба.

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Версия на азербайджанском языке Güclü yağış və sel Daşkəsəndə fəsadlar törədib, elektrik enerjisinin verilməsi dayanıb

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