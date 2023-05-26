Ливень вызвал отключение электричества в домах жителей Дашкесана

Сильные ливни и град нанесли урон инфраструктуре в Дашкесанском районе

Сильные ливни и град нанесли урон инфраструктуре в Дашкесанском районе.

Как сообщает западное бюро Report, в результате непогоды была повреждена газовая линия и два электротрансформатора на территории района.

В результате в нескольких селах района наблюдаются перебои с подачей газа и электричества.

По причине непогоды обрушилась стена дома жителя села Камергая, кровля ряда домов была повреждена.

Сотрудники и специальная техника профильных ведомств заняты устранением последствий и подсчетом нанесенного ущерба.