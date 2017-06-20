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    Ливень вызвал нежелательные последствия в Дашкесане и Гейгеле - ВИДЕО - ФОТО

    На данный момент в обеих районах устанавливается нанесенный ущерб© Report.az

    Дашкесан. 20 июня. REPORT.AZ/ Сильный град и ливень в Дашкесанском районе вызвал ряд нежелательных последствий. 

    Как сообщает западное бюро Report, ливень, сопровождавшийся в дневные часы ветром, через некоторое время перешел в град. 

    В результате этого подача электричества на территорию района была приостановлена. 

    Было ограничено движение транспорта в районном центре и на автомобильной дороге Гянджа-Дашкесан, дорогу перекрыли. Сильный град нанес серьезный ущерб хозяйствам и фруктовым деревьям. На данный момент в районе наблюдаются ветер и осадки. 

    Сильный ветер и град также вызвал серьезные последствия в Гейгельском районе. 

    Так, на территории района серьезно пострадали сельское хозяйство и фруктовые деревья. Вышли из строя линии электропередач, что привело к перебоям в подаче электричества. 

    Ливень и град в поселке Хаджикенд и селе Ашыглар повредили крыши некоторых домов. 

    На данный момент в районах устанавливается нанесенный ущерб. 

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