Ливень вызвал нежелательные последствия в Дашкесане и Гейгеле - ВИДЕО - ФОТО

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Дашкесан. 20 июня. REPORT.AZ/ Сильный град и ливень в Дашкесанском районе вызвал ряд нежелательных последствий.

Как сообщает западное бюро Report, ливень, сопровождавшийся в дневные часы ветром, через некоторое время перешел в град.

В результате этого подача электричества на территорию района была приостановлена.

Было ограничено движение транспорта в районном центре и на автомобильной дороге Гянджа-Дашкесан, дорогу перекрыли. Сильный град нанес серьезный ущерб хозяйствам и фруктовым деревьям. На данный момент в районе наблюдаются ветер и осадки.

Сильный ветер и град также вызвал серьезные последствия в Гейгельском районе.

Так, на территории района серьезно пострадали сельское хозяйство и фруктовые деревья. Вышли из строя линии электропередач, что привело к перебоям в подаче электричества.

Ливень и град в поселке Хаджикенд и селе Ашыглар повредили крыши некоторых домов.

На данный момент в районах устанавливается нанесенный ущерб.