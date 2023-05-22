Ливень в Нахчыване вызвал ряд последствий

Ливень, прошедший в Нахчыване, вызвал ряд последствий в городе.
Об этом местному бюро
Там отметили, что на горячую линию ведомства поступила информация, что интенсивные осадки на территории города привели к затоплению подвалов частных домов, жилых и административных зданий. По вызовам были задействованы соответствующие силы Полка гражданской обороны и Службы спасения особого риска МЧС Нахчыванской АР.
Сотрудники министерства на местах принимают неотложные меры для откачки воды с затопленных участков.
В настоящее время указанные мероприятия продолжаются.