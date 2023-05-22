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Ливень в Нахчыване вызвал ряд последствий

Ливень в Нахчыване вызвал ряд последствий Ливень, прошедший в Нахчыване, вызвал ряд последствий в городе.
Происшествия
22 мая 2023 г. 21:48
Ливень в Нахчыване вызвал ряд последствий

Ливень, прошедший в Нахчыване, вызвал ряд последствий в городе.

Об этом местному бюро Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской АР.

Там отметили, что на горячую линию ведомства поступила информация, что интенсивные осадки на территории города привели к затоплению подвалов частных домов, жилых и административных зданий. По вызовам были задействованы соответствующие силы Полка гражданской обороны и Службы спасения особого риска МЧС Нахчыванской АР.

Сотрудники министерства на местах принимают неотложные меры для откачки воды с затопленных участков.

В настоящее время указанные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda güclü yağış yağması bir sıra fəsadlara səbəb olub

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