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Служба госбезопасности привлекла в ответственности наемника-террориста

Служба госбезопасности привлекла в ответственности наемника-террориста Livanlı muzdlu-terrorçu DTX tərəfindən məsuliyyətə cəlb edildi
Происшествия
2 декабря 2020 г. 17:53
Служба госбезопасности привлекла в ответственности наемника-террориста

Продолжаются комплексные оперативно-следственные мероприятия по многочисленным фактам вовлечения наемников-граждан различных зарубежных стран в бои на оккупированных Арменией территориях Азербайджанской Республики в составе незаконных вооруженных формирований, террористических группировок.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ), в результате проведенных расследований возникли обоснованные подозрения на участие в военных операциях и совершении террористических актов на оккупированных территориях Азербайджанской Республики граждан Ливанской Республики Викена Эульчекчиана и Ховака Кикияна, а также граждан некоторых других иностранных государств.

По уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности, Викен Эульчекчиан привлечен к уголовной ответственности по статьям 114.3 (Наемничество), 214.2.1 и 241.2.3 (Терроризм), 228.2.1 (Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов), 279.1 (Создание вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством), 318.2 (Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Livanlı muzdlu-terrorçu DTX tərəfindən məsuliyyətə cəlb edildi

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