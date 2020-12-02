Служба госбезопасности привлекла в ответственности наемника-террориста

Livanlı muzdlu-terrorçu DTX tərəfindən məsuliyyətə cəlb edildi

Продолжаются комплексные оперативно-следственные мероприятия по многочисленным фактам вовлечения наемников-граждан различных зарубежных стран в бои на оккупированных Арменией территориях Азербайджанской Республики в составе незаконных вооруженных формирований, террористических группировок.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ), в результате проведенных расследований возникли обоснованные подозрения на участие в военных операциях и совершении террористических актов на оккупированных территориях Азербайджанской Республики граждан Ливанской Республики Викена Эульчекчиана и Ховака Кикияна, а также граждан некоторых других иностранных государств.

По уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности, Викен Эульчекчиан привлечен к уголовной ответственности по статьям 114.3 (Наемничество), 214.2.1 и 241.2.3 (Терроризм), 228.2.1 (Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов), 279.1 (Создание вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством), 318.2 (Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время расследование продолжается.