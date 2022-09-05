Ликвидированы приговоры по уголовным делам в отношении 26 человек в связи с "Тертерским делом"

Ликвидированы приговоры по уголовным делам в отношении 26 человек в связи с "Тертерским делом".

Ликвидированы приговоры по уголовным делам в отношении 26 человек в связи с "Тертерским делом".

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

Сообщается, что в постановлениях, возвращенных судами прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием, на основании протеста прокуратуры в целях проведения дополнительного расследования было возбуждено уголовное преследование по обвинению в государственной измене.

Однако впоследствии это обстоятельство не было подтверждено. Все обстоятельства уголовного преследования в отношении 26 лиц, осужденных за преступления против военной службы и другие преступления, были тщательно, полностью и объективно расследованы. Из них в отношении 19 лиц приняты решения о прекращении уголовного преследования на оправдательных основаниях, в отношении 7 других лиц - по некоторым эпизодам на оправдательных, а по некоторым эпизодам - на не оправдательных основаниях.