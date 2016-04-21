Угрожавший аптекарю игрушечным пистолетом осужден на 5 лет лишения свободы

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу жителя Баку Джавида Абдуллаева, 1994 г.р., обвиняемого в совершении разбоя.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова зачитан приговор.

Приговором суда Дж.Абдуллаев осужден на 5 лет лишения свободы.

Отметим, что в прошлом году Дж.Абдуллаев совершил нападение на одну из аптек на улице Сараева Хатаинского района и потребовал 100 манатов. Продавцу удалось известить полицию, однако Дж.Абдуллаев скрылся с места преступления. Он был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского РУП и 34-го отделения полиции. Выявлено, что Дж.Абдуллаев угрожал продавцу игрушечным пистолетом. В ходе досмотра при нем был обнаружен нож. Дж.Абдуллаев обвинялся по статьям 181 (разбой) и ст. 228 (незаконное ношение холодного и огнестрельного оружия) УК.