Лицо, у которого присвоили в Баку 3,4 млн долларов: Логман сказал, что является капитаном МНБ

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Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу отца обвиняемого в присвоении мошенническим путем 3,4 млн долларов Логмана Абдуллаева Чингиза Абдуллаева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тамилы Насруллаевой было объявлено о начале судебного следствия.

После гособвинитель зачитал обвинительный акт.

Ч. Абдуллаев не признал себя виновным по предъявленному обвинению.

В качестве пострадавшего на суде выступил Тофик Зульфугаров. Он отметил, что с обвиняемым не знаком и общался с ним только по телефону. Т. Зульфугаров отметил, что сын Ч. Абдуллаева Логман вернул только 1,6 млн манатов из присвоенных у него 3,4 млн манатов. Он потребовал вернуть его деньги. Он также рассказал, что передал назвавшему себя капитаном МНБ Л. Абдуллаеву 3,4 млн долларов.

Ч. Абдуллаев отметил, что передал Т. Зульфугарову 209 тыс. манатов: "Но эти 209 тыс. манатов я отдал для организации дела. Это никак не связано с данным делом. Я не знаю о том, что он связан с деньгами, взятыми моим сыном. У меня с Тофиком нет никакой вражды".

Очередное заседание суда назначено на 3 ноября.

Отметим, что, согласно обвинительному акту, в 2015 году житель Баку Зульфугаров Тофиг Надир оглу обратился в министерство внутренних дел и заявил, что группа лиц, представившись сотрудниками министерства национальной безопасности, путем мошенничества отобрала у него 3 млн 400 тыс. долларов. По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления, были задержаны жители города Баку Логман Абдуллаев, Нурлан Байрамов, Эмин Гасымов, Руслан Гаджиев, Парвиз Рзаев, Фархад Тагиев, Гярай Абдуллаев, Турал Бабазаде и Турал Гасымов.

Эти лица обвиняются по ст.ст. 145.2.4 (Незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), 170. 3 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой), 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 310 (присвоение полномочий должностного лица) УК.