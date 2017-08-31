Совершившего убийство в столичном баре приговорили к 18-ти годам тюрьмы

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Хайяма Пашаева, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова выступил гособвинитель.

В своем выступлении прокурор потребовал приговорить Х.Пашаева к 19-ти годам тюремного заключения.

По приговору суда, его лишили свободы сроком на 18 лет.

Отметим, что убийство было совершено 5 марта 2017 года в баре "Məkan" на территории Сабаильского района. Пашаев Хайям Тайяр оглу 1984 г.р нанес смертельное ножевое ранение жителю Шемахинского района Гурбанову Джейхуну Рустам оглу 1992 г.р. и сбежал с места преступления.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов его удалось задержать.

В ходе расследования выяснилось, что убийство было совершено в 05:30. В баре между вышеуказанными лицами возник спор. После спора Х.Пашаев покинул заведение, а затем, вернувшись с ножом, ударил 25-летнего Дж.Гурбанова в сердце.

Тяжело раненый Дж.Гурбанов скончался на станции скорой медицинской помощи.

Напомним, что в прошлом году брат Дж.Гурбанова погиб в аварии.