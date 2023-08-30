Лица, пропавшие без вести в высокогорье в направлении Исмаиллы, найдены

Лица, пропавшие без вести в горной местности в направлении Исмаиллинского района, найдены.

Лица, пропавшие без вести в горной местности в направлении Исмаиллинского района, найдены.

Об этом сообщил Report начальник Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев.

По его словам, на поиски двух пропавших граждан были привлечены 17 сотрудников Шахдагского национального парка, хорошо знающие местность.

"Около 7-8 часов утра бригады связались друг с другом и сообщили, что двое граждан найдены. Однако, из-за тумана и сложности рельефа спуститься с горы сложно. Они смогут спуститься к полудню. У них нет никаких проблем со здоровьем. Остальные команды также проинформированы, что будет организована их эвакуация", - подчеркнул Ф.Алиев.

Он добавил, что эти люди прошли на территорию с территории Губинского района.

Ранее распространилась информация, что в высокогорье в направлении Исмаиллинского района без вести пропали два человека.