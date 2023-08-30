О нас

Лица, пропавшие без вести в высокогорье в направлении Исмаиллы, найдены

Лица, пропавшие без вести в высокогорье в направлении Исмаиллы, найдены Лица, пропавшие без вести в горной местности в направлении Исмаиллинского района, найдены.
Происшествия
30 августа 2023 г. 08:41
Лица, пропавшие без вести в высокогорье в направлении Исмаиллы, найдены

Лица, пропавшие без вести в горной местности в направлении Исмаиллинского района, найдены.

Об этом сообщил Report начальник Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев.

По его словам, на поиски двух пропавших граждан были привлечены 17 сотрудников Шахдагского национального парка, хорошо знающие местность.

"Около 7-8 часов утра бригады связались друг с другом и сообщили, что двое граждан найдены. Однако, из-за тумана и сложности рельефа спуститься с горы сложно. Они смогут спуститься к полудню. У них нет никаких проблем со здоровьем. Остальные команды также проинформированы, что будет организована их эвакуация", - подчеркнул Ф.Алиев.

Он добавил, что эти люди прошли на территорию с территории Губинского района.

Ранее распространилась информация, что в высокогорье в направлении Исмаиллинского района без вести пропали два человека.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dağlıq ərazidə itkin düşmüş şəxslər tapılıb

Экслюзивные новости

Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
28 августа 2023 г. 14:49
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
28 августа 2023 г. 14:42
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
28 августа 2023 г. 12:34
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi