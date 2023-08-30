Лица, пропавшие без вести в высокогорье в направлении Исмаиллы, найдены

Лица, пропавшие без вести в горной местности в направлении Исмаиллинского района, найдены.
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По его словам, на поиски двух пропавших граждан были привлечены 17 сотрудников Шахдагского национального парка, хорошо знающие местность.
"Около 7-8 часов утра бригады связались друг с другом и сообщили, что двое граждан найдены. Однако, из-за тумана и сложности рельефа спуститься с горы сложно. Они смогут спуститься к полудню. У них нет никаких проблем со здоровьем. Остальные команды также проинформированы, что будет организована их эвакуация", - подчеркнул Ф.Алиев.
Он добавил, что эти люди прошли на территорию с территории Губинского района.
Ранее распространилась информация, что в высокогорье в направлении Исмаиллинского района без вести пропали два человека.