Лица, находящиеся в больнице в Сумгаите в связи с ДТП, избили врача

Сумгаит. 10 марта. REPORT.AZ/ В Сумгаите врач Больницы скорой медицинской помощи был избит на рабочем месте.

Как передает местное бюро Report, доставленный в больницу в связи с ДТП Гасымов Керим Гасым оглы 1954 г. вместе со своим сыном, имя которого пока неизвестно, напали на врача-травматолога Рзу Рзаева.

Во время драки врач был сильно избит.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали напавших на врача лиц и привлекли их к уголовной ответственности.

По факту ведется расследование.